La curiosità di Ziliani: “Il guardalinee di quel Catania-Juventus ora è un dirigente Juve”

"Ho ricevuto più querele per quel che scrissi su questa partita (2012) che per altro".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Maggiani, primo assistente dell'arbitro Gervasoni in Catania-Juventus del 2012, prima convalida il gol di Bergessio, poi dopo essere stato attorniato dai giocatori bianconeri viene richiamato dall'arbitro addizionale Rizzoli e dopo un coloquio con il direttore di gara decreta il fuorigioco che porta all'annullamento della rete. Il giornalista Paolo Ziliani svela su Twiiter il nuovo ruolo che ha oggi l'ex guardalinee: "Ho ricevuto più querele per quel che scrissi su questa partita (2012) che per altro. Se può interessare, il guardalinee Luca Maggiani che annulla per fuorigioco il gol regolare di Bergessio e convalida quello irregolare di Vidal è oggi dirigente della Juve (Club Referee Manager)".