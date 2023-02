La dedica di Politano: "Per tutti i napoletani che non potevano esserci"

L'attaccante azzurro commenta su Instagram il match vinto al Picco dagli azzurri 3-0.

Con il sul ingresso in campo ad inizio ripresa, Matteo Politano, ha procurato il rigore che ha sbloccato il match vinto dal Napoli a La Spezia. L'attaccante azzurro commenta su Instagram il match vinto al Picco dagli azzurri 3-0: "Per tutti i napoletani che non potevano esserci. Per tutti noi che abbiamo un sogno nel cuore".