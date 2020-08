La proposta di Iannicelli: "Vorrei una Final Eight anche in Italia"

Continua a mietere vittime importanti la Final Eight in Champions League, ultima big a soccombere il Manchester City di Guardiola. Le sorprese dei risultati usciti da questa nuova formula stanno trovando molti assensi, tra questi quello del giornalista Peppe Iannicelli, che su Twitter, rivolgendosi ai suoi follower, scrive: "Io vorrei la Final Eight anche nel Campionato Italiano. I play off per ridare interesse ad un torneo esanime e noioso. Cosa ne pensate?"