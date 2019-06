La rivincita di Iannicelli: “Sarristi, nella storia il Palazzo e’ sempre stato conquistato con soldi e tradimenti”

Il giornalista di Canale 21 Peppe Iannicelli ha scritto un post sui social: "Dopo il 25 aprile non c'era un fascista in Italia. Dopo il 16 giugno non c'è un sarrista a Napoli. Non rinnego gli scontri in sala stampa, nè una virgola delle mie critiche sulla gestione del gruppo ed il pubblico turpiloquio. Ma al tempo stesso rinnovo la grande stima per un professionista eccellente che , nonostante i proclami ruffiani, ha pieno diritto di scegliere quel che ritiene il meglio per la sua vita ed il suo lavoro. Sono curioso (avendo previsto questo scenario fin dal 17 maggio scorso) di veder applicati i suoi metodi di lavoro in un roster di stelle, dove l'unica cosa che conta è vincere la Champions. Ed ai talebani fascio-comunisti delle legioni sarriste più talebane ricordo che nella storia raramente i Palazzi sono stati conquistati manu militari, ma piuttosto pagati con il denaro o ghermiti con il tradimento. Hasta Siempre Komandante!!!".