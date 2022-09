La Serie A esalta Kim: "2 gol in 5 partite. Mica male..."

L'account ufficiale social della Serie A, mette in evidenza l'abilità realizzativa del difensore sudcoreano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i protagonisti della vittoria del Napoli all'Olimpico di ieri c'è sicuramente Kim Minjae, autore del gol da calcio d'angolo che ha dato il via alla rimonta azzurra. L'account ufficiale social della Serie A, mette in evidenza l'abilità realizzativa del difensore sudcoreano: "2 gol in 5 partite. Mica male..."