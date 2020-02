La Uefa celebra Manolas: "Contro il Torino è lui il migliore in campo"

La Uefa, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha commentato la bella vittoria degli azzurri in campionato col Torino. Da segnalare la terza vittoria consecutiva degli azzurri in campionato: "Il Napoli supera 2-1 il Torino con i gol di Manōlas e DiLorenzo, di Edera la rete dei Granata Il migliore in campo al San Paolo è Manolas"

