Lady Lozano risponde alle critiche di un tifoso: "Sforzo e perseveranza, Hirving ha dato lezione di vita"

"Congratulazioni a tutti, è stato un lavoro incredibile! I tempi di Dio sono sempre perfetti! Ti amo". Con questo messaggio Ana Obregon, moglie di Hirving Lozano, si è complimentata con il Napoli per il trionfo in Coppa Italia. Nei commenti al post pubblicato su Instagram, Lady Lozano ha risposto anche a un tifoso che criticava il rendimento dell'attaccante messicano:

"Quello che pensavo fosse un film d'azione, finisce per essere una lezione di vita, Hirving è una di quelle persone piene di saggezza che non impari nelle classi o nei libri. La saggezza della vita stessa; quello che abbraccia con umiltà e grandezza. Mi ha insegnato che padroneggiare la palla è come la vita, devi lasciarti andare ed essere in movimento, flessibile, perché la rigidità ci rompe solo. Non importa quante volte cadiamo, l'importante è quante volte ci alziamo ... Riflessione di sforzo, perseveranza e molta responsabilità, mi sento orgogliosa".