Lazio, Rovella verso il Napoli: "Demoralizzato per il risultato. Contro tutti e tutto"

Era stato tra i protagonisti nei primi minuti con il gol del vantaggio, ma l'intervento del VAR e l'annullamento della sua rete hanno mandato in confusione Nicolò Rovella che è stato poi protagonista in negativo in occasione del gol di Man. Il giocatore, però, non si perde d'animo e ha postato sulle storie di Instagram la foto della sua esultanza con un chiaro messaggio: "Demoralizzato per il risultato, ma sconfitti mai!! Contro tutto e tutti. Arriverà presto questo momento...", ha scritto, in chiaro riferimento al suo primo gol in biancoceleste.

Ecco il calendario della Lazio del prossimo mese:

Il 05/12/2024 alle ore 21:00 - Coppa Italia, Lazio - Napoli

Il 08/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Napoli - Lazio

Il 12/12/2024 alle ore 21:00 - Europa League, Fase a gironi, Ajax - Lazio

Il 16/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Lazio - Inter

Il 21/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Lecce - Lazio

Il 28/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Lazio - Atalanta