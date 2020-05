'Libero' intervista Formigoni sulla sanità, Scanzi: "Come chiamare Moggi sulla sportività..."

Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha utilizzato Twitter per commentare l'intervista di Libero all'ex governatore della Lombardia Formigoni: "Libero intervista Formigoni, condannato per tangenti nella sanità regionale, per difendere Fontana e Gallera sulla sanità regionale. Quasi come chiamare Moggi per una lezione sulla sportività. Poveracci".

#Libero intervista #Formigoni, condannato per tangenti nella sanità regionale, per difendere #Fontana e #Gallera sulla sanità regionale. Quasi come chiamare Moggi per una lezione sulla sportività. Poveracci. pic.twitter.com/LeuHHet56S — Andrea Scanzi (@AndreaScanzi) May 18, 2020