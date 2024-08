Lindstrom, tifosi dell'Everton già entusiasti sui social: "Che acquisto!"

Jesper Lindstrom non ha vissuto una stagione facile al Napoli dopo essere stato pagato 25 milioni, mentre ora nella nuova esperienza all'Everton - dove si è trasferito in prestito con diritto di riscatto - ha iniziato nel migliore dei modi. Subito esordio con gol su punizione in amichevole, poi ieri nel pareggio per 1-1 contro la Roma un'altra ottima prestazione.

Così il giocatore danese si sta già prendendo l'affetto dei tifosi dei Toffees che sono molto entusiasti del suo acquisto. Infatti sui social ufficiali dell'Everton dopo l'amichevole contro la Roma si possono leggere commenti come: "Che acquisto!", "Lindstrom titolare alla prossima col Brighton!". E' sicuramente presto per parlare di riscatto, ma chi ben comincia...