Longhi: "Non è serio iniziare a giocare col mercato ancora aperto, la Fifa si dia da fare"

"L’unico commento serio che deve essere fatto sulle prime partite di campionato è che non è Serio che si cominci a giocare con il mercato ancora aperto e con tante squadre ancora in attesa di completare La 'rosa'.

Tutto ciò che abbiamo finora visto non è attendibile. Quindi auguriamoci che la Fifa si dia da fare per porre fine a questa anomalia 'correggibilissima'”. Così su X il giornalista Mediaset Bruno Longhi.

L’unico commento serio che deve essere fatto sulle prime partite di campionato è che non è SERIO che si cominci a giocare con il mercato ancora aperto e con tante squadre ancora in attesa di completare La “rosa”. Tutto ciò che abbiamo finora visto non è attendibile. Quindi…