Lozano esulta per il primo gol stagionale: “Andiamo avanti”

Primo gol in questa stagione per Hirving Lozano. Il messicano ha realizzato il gol del 4-0 nel poker del Napoli contro l’Udinese. Al minuto 84’ ha scambiato con Mario Rui in area di rigore e ha fatto partire un destro a giro che ha lasciato immobile Silvestri. Il messicano ha esultato sui social per la prima rete in questa stagione e su Instagram ha scritto: “Andiamo avanti”.