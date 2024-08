Foto Lukaku già in clima Napoli! Il belga sui social segue 4 azzurri e non solo

Romelu Lukaku si sente già un calciatore del Napoli! In queste ultime ore gli azzurri e il Chelsea hanno trovato l'accordo per il suo trasferimento e a breve verranno anche formalizzati gli ultimi dettagli. Intanto sui social non sono passati inosservati i movimenti sul profilo Instagram del belga: Lukaku infatti già segue i profili di Giacomo Raspadori e Matteo Politano, oltre quelli di Antonio Conte, Leonardo Spinazzola, Dries Mertens e Billy Gilmour. Di seguito la foto