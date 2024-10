Lukaku sui social: "Le sfide diventino opportunità. La loro energia non cambi la tua"

vedi letture

"Dobbiamo imparare a cogliere le nostre sfide e trasformarle in opportunità. Non lasciare che la loro energia cambi la tua". Così Romelu Lukaku sui social. In alcune storie apparse su Instagram, alcuni scatti da Castel Volturno in allenamento con in allegato queste frasi motivazionali. Il centravanti del Napoli non è andato in nazionale e, come a settembre, ha approfittato della sosta per lavorare con Conte e per ritrovare la miglior condizione fisica essendo arrivato al Napoli solo a fine agosto.