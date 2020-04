Lutto Guardiola, il messaggio della Ssc Napoli: "Presidente e club uniti nel dolore"

Giornata di profondo lutto per l'allenatore del City Pep Guardiola, a causa della scomparsa della madra causata dal Covid-19. Anche la Ssc Napoli ha voluto inviare un messaggio social per il tecnico spagnolo: "Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore dell’allenatore Pep Guardiola per la scomparsa della cara mamma".

