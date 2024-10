“Ma l’ha scritto davvero?”, tifosi increduli sui social: l’ex arbitro Calvarese ha paragonato gli episodi Kvara e Conceicao

vedi letture

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, tramite il suo account X ha paragonato la simulazione di Conceiçao (che ha portato al secondo giallo e al rosso) alla situazione che ha visto protagonista Kvaratskhelia e Alberto Moreno contro il Como: "Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore. La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, anche se perdura per qualche istante. Ci vuole uniformità: come nel caso di Kvaratskhelia di venerdì sera, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza assegnare il penalty e nemmeno la simulazione".

Un tweet che ha fatto il giro dei social e ha ricevuto tantissimi commenti, anche dai tifosi del Napoli. "Ma l'ha scritto davvero?", è il commento più accreditato tra i supporters azzurri, increduli dinanzi a quanto letto.