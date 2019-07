Maggio felice: "Giornata indimenticabile, che emozione! Grazie al Napoli per il bel pensiero"

L'ex azzurro Christian Maggio, ora in forza al Benevento, scrive su Instagram dopo la vittoria dell'amichevole contro il Napoli a Dimaro e l'omaggio del club azzurro: "Oggi è stata una giornata particolare, ero emozionato ma allo stesso tempo felice. Ringrazio il Napoli per il bel pensiero della maglia con le 308 presenze in 10 anni nel Napoli ma soprattutto ringrazio il Benevento per avermi dato la possibilità di passare una giornata indimenticabile. Ora testa alla preparazione si continua a lavorare... forza strega e forza Benevento".