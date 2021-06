Maglie autoprodotte, il Lecce sostiene il Napoli: “4 anni fa sembravamo visionari, in bocca al lupo”

Nella prossima stagione le maglie del Napoli saranno autoprodotte dal club azzurro e non da uno sponsor tecnico. A disegnarle sarà Giorgio Armani. Un’idea sicuramente innovativa da parte della SSC Napoli e del presidente De Laurentiis. Il patron azzurro è convinto che con quest'idea possano arrivare maggiori introiti per il club. Il Lecce si è congratulato con la società partenopea per questa iniziativa e tramite i profili ufficiali della società scrive: “Quattro anni fa sembravamo dei visionari, in bocca al lupo anche al Napoli”.

#M908 Quattro anni fa sembravamo dei visionari... in bocca al lupo anche al Napoli https://t.co/KcopiQBwIV pic.twitter.com/5UzsfZHjot — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 26, 2021