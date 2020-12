Maradona 'pulito' per autopsia, la figlia Giannina attacca: "Per tutti i figli di put***a..."

L’autopsia effettuata sul corpo di Diego Armando Maradona non ha riscontrato la presenza di droghe o alcol. Via Twitter, sua figlia Giannina attacca chi si aspettava un risultato diverso: “Tutti i figli di puttana che aspettavano che l’autopsia di mio papà riscontrasse droga, marijuana o alcol. Non sono un medico e l’ho visto molto molto gonfia. Aveva una voce robotica che non era la sua. Stava succedendo e io ero la pazza lunatica”.