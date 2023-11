Mazzarri torna a Napoli, Sosa: “Mi sono sempre piaciute le scelte romantiche”

Roberto El Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato sui social il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli

Roberto El Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato sui social il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: "Non faccio il giornalista ma in questo momento l’opinionista televisivo, quindi su Mazzarri dico che mi sono sempre, ma sempre, piaciute le scelte romantiche e questa è una di quelle Poi,come sempre, sarà il campo a decidere e farò le mie osservazioni calcistiche".