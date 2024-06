Mazzocchi sui social: "I grandi traguardi richiedono grandi sforzi. La fame prima di tutto"

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ricarica le batterie in vista della prossima stagione che dovrà essere quella del riscatto.





Il napoletano, che ha coronato il suo sogno di indossare la maglia azzurra, scrive sui propri social: "I grandi traguardi richiedono grandi sforzi. Avere in mente le immagini della tua riuscita ti spingerà a dare sempre il massimo dentro e fuori dal campo. La tua dedizione al sacrificio ti porterà sempre più in alto, rendendo facile quello che prima era difficile. Non esistono coincidenze. La fame prima di tutto".