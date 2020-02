Mediaset, Bargiggia svela: "Riunione club, se Governo prolunga stop si gioca a porte chiuse"

Il campionato italiano è stato fermato dall'emergenza Coronavirus: 4 partite rinviate a data da destinarsi. Il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia ha rivelato di una riunione dei club di A per far fronte alla questione: "Riunione straordinaria in conference oggi dei consiglieri di SerieA coordinata dal presidente Dal Pino. Governo del calcio infastidito per la sospensione di alcune gare. Se Governo prolunga ancora lo stop scattano le porte chiuse. Sui recuperi: o accordo tra i club o decide Lega"

Riunione straordinaria in conference oggi dei consiglieri di @SerieA coordinata dal presidente Dal Pino. Governo del calcio infastidito per la sospensione di alcune gare. Se Governo prolunga ancora lo stop scattano le porte chiuse. Sui recuperi: o accordo tra i club o decide Lega — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) February 23, 2020