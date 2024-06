Mentana: “Mai visto un’Italia così brutta, modesta e impaurita da Inghilterra ’66”

Il giornalista Enrico Mentana ha commentato sui Instagram la pesante sconfitta dell’Italia contro la Spagna

TuttoNapoli.net

Termina con un ko di misura la seconda gara dell'Italia all'Europeo in corso in Germania: è andata bene, per come la Spagna ha dominato la partita. Il giornalista Enrico Mentana ha commentato su Instagram la pesante sconfitta degli Azzurri contro le Furie Rosse: “Ricordo tutte le partite dell'Italia da Inghilterra 1966 (la famosa Corea). Sono sicuro di non aver mai visto una Nazionale così brutta, modesta, impaurita”.