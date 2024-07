Foto SSCNapoli, presentato anche il nuovo font: i dettagli anche sulla maglia

Presentando la nuova maglia Home, con il logo rivisitato nell'ambito dell'operazione di rebranding del club, il Napoli ha presentato anche il nuovo font che sarà presente anche sulla divisa. La novità è stata annunciata dalla società stessa tramite un comunicato ufficiale: "La novità assoluta è però rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE NAPOLI, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta.

Napoli è un melting pot in perenne fermento. Una città dalle mille sfaccettature dove i contrasti si fondono, dando vita ad un eclettismo senza eguali. Abbiamo voluto attingere a questa eredità per creare una font unica e dinamica ispirata alla ricchezza culturale partenopea. Una città, una squadra e una tipografia uniti da un unico intreccio. Un legame tradotto in lettere con fughe e diagonali come le visioni della città, caratteri tanto spessi e compatti quanto una squadra unita e determinata, angoli acuti e dinamici simbolo di grinta e velocità. La genetica di un popolo che vive di passione, storia e capitoli ancora da scrivere.