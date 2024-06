Mertens scatenato a Capri: canta 'O surdato ‘nnammurato da Anema e Core

Dries Mertens è in vacanza, dopo aver vinto lo scudetto lo scudetto in Turchia col Galatasaray, e si gode le bellezze di quella che è diventata la sua terra. L’ex attaccante del Napoli è infatti in vacanza tra Napoli e le isole, come dimostrano i tanti scatti pubblicati sui social. Mertens, come suo solito, a Capri è passato alla Taverna Anema e Core e si è lasciato trascinare dalla canzone 'O surdato ‘nnammurato.