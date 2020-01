"Metteteci il cuore ragazzi", Maradona carica gli azzurri con un post sui social

Sale l'attesa per la gara tra Napoli e Juventus, posticipo del 21° turno di Serie A. Gli azzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo aver agguantato le semifinali di Coppa Italia. Nel frattempo Diego Armando Maradona ha pubblicato un post per caricare gli azzurri in vista del big match contro la squadra di Maurizio Sarri: "Metteteci il cuore ragazzi, Al di là del risultato"