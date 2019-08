Mihajlovic in panchina contro il Verona, il tweet del Napoli: "Forza Sinisa, siamo tutti con te"

"Forza Sinisa Mihajlovic ! Siamo tutti con te". Così su Twitter il Napoli incoraggia il tecnico del Bologna che sarà presente stasera in panchina a guidare il suo Bologna contro il Verona. Come ha rivelato Gazzetta.it, infatti, il tecnico del Bologna, reduce da 40 giorni in ospedale per la prima parte di cure per combattere la leucemia, questo pomeriggio ha lasciato a sorpresa l'ospedale Sant'Orsola per raggiungere la squadra in albergo. Stasera, nella prima giornata di questo campionato, sarà incredibilmente in panchina.

Forza Sinisa Mihajlovic ! Siamo tutti con te — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 25, 2019