Milan, Bakayoko sui cori razzisti ricevuti: "Ho qualcosa da dire a certi tifosi della Lazio"

"Grazie per il caldo benvenuto Rossoneri... Purtroppo mi sono infortunato al debutto, ma contano soprattutto i tre punti per la squadra. E ho qualcosa da dire ad alcuni tifosi della Lazio e ai loro cori razzisti contro me e mio fratello Franck Kessie. Siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle. Ho fiducia che il nostro club li saprà identificare". Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, ha pubblicato un post su Instagram la sua risposta ai cori razzisti ricevuti ieri dai tifosi della Lazio durante la partita di ieri. Per il parigino debutto reso ancor più amaro dall'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo pochi minuti dopo il suo ingresso.