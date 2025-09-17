Video Etihad già 'addobbato' di Champions: tutto pronto per City-Napoli

Grande atmosfera all'Etihad anche se lo stadio è ancora vuota. L'atmosfera è già da brividi con il teatro che domani ospiterà City-Napoli già pronto, con le tribune 'addobbate' con il logo della Champions e con il manto erboso che si mostra in perfette condizioni.

Ecco le immagini da Manchester: