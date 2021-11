Monica Vitti compie 90 anni, ADL twitta: "Quanti ricordi, tanti auguri!"

Messaggio social di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha postato su Twitter gli auguri ad un'icona del cinema italiano, Monica Vitti che oggi compie 90 anni. Questo il tweet del patron: "Tanti cari auguri a Monica Vitti per i suoi 90 anni. Di Monica nutro affettuosi e cari ricordi di quando interpretò per me un film di Mario Monicelli, “Camera d’albergo”. Una grande professionista del nostro cinema

Tanti cari auguri a Monica Vitti per i suoi 90 anni. Di Monica nutro affettuosi e cari ricordi di quando interpretò per me un film di Mario Monicelli, “Camera d’albergo”.

Una grande professionista del nostro cinema #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 3, 2021