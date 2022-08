Monti su Ndombele: "Chi fa male in Premier in Italia fa la differenza. Vedi Anguissa o Lukaku"

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Gianluca Monti ha scritto un post sui social

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Gianluca Monti ha scritto un post sui social: "Ultimamente, chi in Premier fa fatica (vedi Lukaku) poi in Italia fa la differenza. Il Napoli si ripete e dopo Anguissa - “sconosciuto” - prende in prestito con diritto Ndombele che a Lione ha fatto molto bene. In Serie A potrebbe essere un fattore, con gli Spurs ha fatto male".