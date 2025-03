Morta l'attrice Eleonora Giorgi, il cordoglio di ADL: "Arista ironica e coinvolgente"

E' un giorno triste per il cinema italiano e internazionale: è morta Eleonora Giorgi. La popolare attrice combatteva da tempo contro un tumore particolarmente aggressivo al pancreas che negli ultimi mesi si era diffuso anche al cervello. Anche Aurelio De Laurentiis ha espresso il suo cordoglio:

"Eleonora è stata un’artista ironica e coinvolgente, protagonista di tante commedie vincenti dagli anni '80 in poi. La sua scomparsa lascia un vuoto per tutti quelli che l’hanno conosciuta e per i suoi ammiratori. Ciao Eleonora", ha scritto il presidente tramite il suo account X.