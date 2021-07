Nagelsmannout”, furia social contro il tecnico del Bayern dopo il 3-0 col Napoli

Il momento in casa Bayern Monaco non è di certo dei migliori. Il campionato dei bavaresi, fin qui, è tutt'altro che esaltante. Due sconfitte e un pareggio prima del pesante ko interno con il Napoli. A finire nel mirino della critica e dei sostenitori tedeschi, c'è il neo tecnico Julian Nagelsmann. Il secco 3-0 infierito dal Napoli al Bayern Monaco, ha fatto letteralmente scatenare i tifosi tedeschi che sui social hanno riversato tutta la loro ira. L'Hashtag #Nagelsmannout” spopola sui social. Ai tifosi tedeschi proprio non piace Julian Nagelsmann, tecnico già poco amato per i suoi trascorsi con la maglia del Monaco 1860.