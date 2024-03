Napoli-Juventus, dalla Germania un tifoso speciale: Elmas ricorda il 5-1 dell'anno scorso

Eljif Elmas, trasferitosi a gennaio al Red Bull Lipsia, guarderà la gara in televisione, direttamente dalla Germania.

Napoli-Juventus, si sa, è una delle partite più attese dell'anno, soprattutto nel capoluogo campano. Stasera il Maradona per l'occasione vestirà il suo abito migliore, sarà gremito in ogni ordine di posto, visto che da stamattina non ci sono più biglietti disponibili, polverizzati dai tifosi azzurri. E per questo match la formazione di Calzona ne avrà uno speciale, a distanza.

Eljif Elmas, trasferitosi a gennaio al Red Bull Lipsia, guarderà la gara in televisione, direttamente dalla Germania. Ancora molto legato al Napoli, il centrocampista macedone ha pubblicato sui suoi account social uno scatto risalente alla scorsa stagione, quando a Fuorigrotta i partenopei si imposero nettamente, col risultato di 5-1, contro i bianconeri.