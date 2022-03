"Napoli odiato e insultato", Alvino commenta l'articolo di El Pais: "Cominciate a vergognarvi!"

Così in un fondo per il quotidiano spagnolo El Pais si è espresso il giornalista spagnolo Daniel Verdu. Un articolo che è rimbalzato anche in Italia

"Il Napoli subisce insulti razzisti ogni fine settimana nella maggior parte degli stadi, ma ha trasformato la bile che riceve in un motore per sopravvivere all'inferno della bancarotta e aspirare di nuovo allo scudetto". Così in un fondo per il quotidiano spagnolo El Pais si è espresso il giornalista spagnolo Daniel Verdu. Un articolo che è rimbalzato anche in Italia, commentato da Carlo Alvino su Twitter: "E qualcuno in Italia dovrebbe incominciare a provare un po’ di vergogna!". E qualcuno in Italia dovrebbe incominciare a provare un po’ di vergogna! Italia ladra, el Nápoles cabalga https://t.co/ePB6HoMJXk via @el_pais — Carlo Alvino (@Carloalvino) March 21, 2022