El País - Napoli odiato da tutte le altre squadre, ogni domenica subisce insulti razzista

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli ha trasformato gli insulti razzisti nel motore per aspirare nuovamente allo Scudetto". Lo scrive Daniel Verdu su El País, in un editoriale che analizza l'assurda situazione della squadra azzurra nel nostro campionato: "In Italia, ad esempio, c'è un club che gioca un derby quasi ogni fine settimana. Una squadra che praticamente tutti gli altri odiano e i cui tifosi ogni domenica subiscono una specie di insulto razzista. L'ultima puntata è avvenuta una settimana fa a Verona.

La squadra napoletana subisce insulti razzisti ogni fine settimana nella maggior parte degli stadi, ma ha trasformato la bile che riceve in un motore per sopravvivere all'inferno della bancarotta e aspirare di nuovo allo scudetto".