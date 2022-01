Napoli si complimenta con Atalanta e Inter, Sconcerti: "Non escludo che ci sia un po' di malizia"

Dopo lo 0-0 tra Atalanta e Inter di ieri il Napoli si è complimentato con le due squadre. Mario Sconcerti, editorialista per il Corriere della Sera, ha commentato così il gesto del club azzurro ai microfoni di Italia 1: "Ho due chiavi di lettura per questo tweet. La prima, quella a cui credo di più, è che si tratti di complimenti sentiti, spesso ci sono stati gesti di tale sportività dai napoletani. La seconda è che il pareggio sia un risultato che fa molto piacere al Napoli e non escludo che dunque possa esserci anche un po' di malizia".