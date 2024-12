Foto Natale in Italia per Rudi Garcia: l'ex tecnico azzurro è a due passi dalla Campania

vedi letture

Vacanze di Natale in Basilicata per Rudi Garcia. L’ex tecnico del Napoli, attualmente senza panchina dopo l’esonero della scorsa stagione, ha scelto di trascorrere le festività natalizie in Italia, nella suggestiva cornice della Lucania, non lontano da Napoli. Ad accompagnarlo, la compagna Francesca Brienza, di origini italiane, che ha colto l’occasione per riunirsi con la sua famiglia in Basilicata.