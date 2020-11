Nations League, Albania promossa in Lega B: i complimenti della SSCN a Reja

L'Albania ha raggiunto un traguardo importante in Nations League, conquistando la promozione in Lega B. Cosi anche il Napoli si è congratulato con la compagine albanese guidata dall'ex tecnico azzurro Edy Reja: "Complimenti a Mister Reja per la promozione in Lega B di Nations League con la Nazionale albanese".

