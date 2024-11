Ngonge suona la carica: "Non il risultato che volevamo. Ora testa alla prossima!"

Il Napoli crolla in casa contro l'Atalanta perdendo 3-0 sotto i colpi di Lookman e Retegui, ridotto così il gap di punti con le inseguitrici dietro in classifica. Così l'attaccante azzurro Cyril Ngonge, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica: "Non il risultato che volevamo! Adesso testa alla prossima! Forza Napoli sempre".