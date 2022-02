"No alla guerra" resta fuori, Alvino: "Come si fa a definire questo striscione 'politico'?"

La regole UEFA non consentono l'ingresso negli stadi di striscioni di stampo politico.

La regole UEFA non consentono l'ingresso negli stadi di striscioni di stampo politico. Per questo motivo lo striscione contro la guerra dei tifosi azzurri resterà all'esterno dello stadio Maradona. A commentare su Twitter una scelta 'discutibile', è il giornalista Carlo Alvino: "Bisognava farlo entrare. Come si fa a definire questo striscione “politico”?".