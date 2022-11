“Noi agli ottavi di Champions, voi in EL”. Alvino posta le parole di Bonucci del 2015: “E’ il karma…”

Disse così Leonardo Bonucci in mixed zone al termine di Napoli-Juve 1-3 del gennaio 2015.

“L’unica differenza è che la Juve è agli ottavi di Champions League mentre voi del Napoli siete solo in Europa League”. Disse così Leonardo Bonucci in mixed zone al termine di Napoli-Juve 1-3 del gennaio 2015. In questi giorni, complice il passaggio del turno agli ottavi di finale del Napoli e l’eliminazione della Juventus dalla Champions e la retrocessione in Europa League, sui social sta spopolando il video con le dichiarazioni del difensore bianconero. La situazione si è infatti ribaltata a distanza di 7 anni. Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha postato sui social il video con le parole di Bonucci in quel post-partita scrivendo: “Io credo nel karma. Credo che si riceve ciò che si è dato…”.