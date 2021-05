"Non partiva solo per la Champions?", tifosi Porto irritati per i rumors su Conceiçao al Napoli

"Non partiva solo per la Champions?", il possibile approdo del tecnico portoghese Sergio Conceiçao sulla panchina del Napoli ha letteralmente scatenato i tifosi del Porto che, tramite i social, stanno commentando l’eventuale passaggio di Conceiçao sulla panchina del Napoli la prossima stagione. I sostenitori portoghese sono irritati in quanto ritenevano che il tecnico lasciasse il Porto solo in presenza di una squadra che disputasse la Champions League. Dinanzi alla possibilità che Conceiçao diventi il prossimo allenatore del Napoli, che giocherà l’Europa League, i tifosi portoghesi proprio non ci stanno.