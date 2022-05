Olivera al Napoli, l’agente: “Complimenti per questo grande passo in un club incredibile”

Arrivata l’ufficialità del trasferimento di Mathias Olivera al Napoli, l’agente dell’uruguaiano Pablo Boselli ha dedicato un messaggio via social

Arrivata l’ufficialità del trasferimento di Mathias Olivera al Napoli, l’agente dell’uruguaiano Pablo Boselli ha dedicato un messaggio via social al suo assistito: “Caro Mathias, congratulazioni a te e alla tua famiglia per questo grande passo nella tua carriera in un club incredibile come il Napoli, sono molto orgoglioso della tua carriera e ancor di più della tua persona!”.