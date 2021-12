Osimhen annuncia: “Disponibile per la Coppa d’Africa, a meno che non sia tra i convocati"

“Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria”, questo il tweet di Victor Osimhen che ha annunciato la sua disponibilità a giocare la Coppa d’Africa a gennaio. Il giocatore azzurro, dopo il terribile scontro con Skriniar avvenuto contro l’Inter che l’ha costretto allo stop, ha oggi ricevuto la maschera protettiva.

I will be available for AFCONunless if am not among the players picked to represent NIGERIA.