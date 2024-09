Osimhen-Galatasaray, Varriale: “Con buona pace di chi brindava al milione al mese!”

Enrico Varriale, giornalista, ha commentato così l'imminente passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray: "Per la tranquillità dei tanti preoccupati per le finanze del Napoli sta per arrivare una buona notizia: Osimhen vicino al prestito al Galatasaray che pagherà l'intero ingaggio,con buona pace per chi brindava al milione al mese da spendere per De Laurentiis.

Ironia a parte soluzione ottima per il giocatore che potrebbe mettersi in mostra pure in Europa League giocando al fianco di Mertens , chiudendo uno scontro in cui si è andati troppo oltre.Nel prossimo mercato Osi potrà trovare la squadra che cerca e Adl la cifra giusta".