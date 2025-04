Osimhen, l’amico: “Galatasaray e altri club pronti a pagare la clausola! Arabia? Fake news”

Buchi Laba, giornalista nigeriano di Wazobia Max Tv e amico di Victor Osimhen, attraverso un post pubblicato su X ha riferito le ultime sul futuro dell'attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray: "Il Galatasaray vuole pagare la clausola rescissoria di Osimhen e può farlo. Stanno aspettando solo che Victor dica loro di sì, che accetti il trasferimento a titolo definitivo. Come il Galatasaray, anche altri club stanno aspettando la risposta di Osimhen. Ma la stampa sportiva internazionale tende a minimizzare l'ipotesi che Osimhen resti al Galatasaray.

Confermo anche che il Fenerbahce ha contattato un agente importante per cercare di convincere Osimhen a prendere in considerazione la loro offerta, ma ogni proposta è stata immediatamente respinta. È impossibile. Ci sono club più grandi e migliori interessati a Osimhen e Victor deciderà il da farsi a fine stagione. Tutte false invece le notizie su una trattativa con squadre dell'Arabia Saudita”.

Galatasaray can pay the Release clause & they seriously want to. What they just need is Victor Osimhen to tell them YES. Like other clubs also waiting for Yes.



- The international sporting press & your A level Journalist are so big on downplaying this Transfer. We shall see. https://t.co/ey92IscPxU