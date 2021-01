Osimhen, l'amico giornalista svela: "Il 30 dicembre era risultato negativo! Covid-19 è un clown..."

E' di poco fa la notizia della positività di Victor Osimhen al Coronavirus. Rientrato in Italia dopo esser stato in Belgio per la riabilitazione, l'attaccante azzurro ha contratto il virus. Ma il suo amico giornalista, Oma Akatugba, tramite i social svela un retroscena: "Il 30 era risultato negativo. Arriva in Italia e risulta positivo allo stesso virus. Il Covid-19 è un clown".