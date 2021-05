Osimhen pensa già alla Fiorentina: "Quasi fatto, avanti la prossima"

Il Napoli è a due partite da raggiungere il traguardo Champions. Victor Osimhen, centravanti azzurro, archivia la vittoria contro l'Udinese e guarda già alla trasferta di Firenze. Il nigeriano scrive sui social: "Quasi fatto, avanti la prossima: Fiorentina-Napoli".

Almost done ✅ up next fiorentina @sscnapoli pic.twitter.com/r2cXUomX68