Osimhen si sblocca col Galatasaray, Ziliani: “Peccato non sia più nel Napoli e in Serie A”

Frenata clamorosa del Galatasaray, che si è fatto riprendere in extremis nel match contro il Kasimpasa valido per la settima giornata del campionato turco. A nulla è valsa la doppietta di Victor Osimhen, in prestito dal Napoli, e la rete di Icardi per il momentaneo 3-0. 3-3 il risultato finale. Il giornalista Paolo Ziliani, su X, si è espresso così sull’attaccante nigeriano: “Diciamolo: un peccato che non sia più nel Napoli, in Serie A, tra noi. #Osimhen”.